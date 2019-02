Złe wieści dla PiS. Najnowszy sondaż

W lutym zwiększył się odsetek osób źle oceniających pracę rządu, a jednocześnie zmniejszył odsetek badanych o przeciwnym stanowisku - wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Niezadowolonych z działań rządu jest 49 proc. Polaków, a zadowolonych 37 proc.

Złe notowania Mateusza Morawieckiego

W porównaniu do wyników ze stycznia odsetek osób zadowolonych z pracy premiera Morawieckiego wzrósł o 2 punkty procentowe, a odsetek osób oceniających ją negatywnie nie zmienił się. Zmalał natomiast udział osób niezdecydowanych w tej kwestii - o 2 punkty procentowe.

Polacy podzieleni ws. Andrzeja Dudy

Badani wystawili też ocenę prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W niemal równym stopniu jest ona pozytywna (44 proc.), co negatywna (43 proc.). Zdecydowanie zadowolonych z tego, jak Andrzej Duda wypełnia obowiązki prezydenta, jest 10 proc. respondentów, a 34 proc. ocenia, że pełni je raczej dobrze. Zdecydowanie negatywnie pracę prezydenta ocenia 17 proc. ankietowanych, a 26 proc. - raczej źle. Osób niezdecydowanych co do oceny pracy Andrzeja Dudy jest 13 proc.