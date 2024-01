Źle pokierowali dronem. Dostali zarzut szpiegostwa

Przepisy o dronach

Do tego typu stref zalicza się przede wszystkim przestrzeń powietrzną nad lotniskami, szpitalami czy obiektami militarnymi. Ponadto są strefy, gdzie do wykonania lotu konieczne jest uzyskanie zgody zarządcy. Przykładowo taką zgodę trzeba uzyskać na przeloty w Parkach Narodowych. Przed użyciem drona powinniśmy sprawdzić, czy w danej strefie jest to dozwolone. W przeciwnym razie możemy zostać ukarani.