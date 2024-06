Złapał rywala za ogon i zaczął go dusić. Nagrał niesamowitą walkę krokodyli

Brutalna walka dwóch krokodyli o posiłek. Jeden z pracowników parku Krugera w RPA pochwalił się archiwalnym nagraniem, na którym dochodzi do pojedynku potężnych gadów o obiad. Materiał z RPA udostępniła agencja Reutera. Gdy Hennie Bekker jechał ze swoją grupą turystów, zatrzymał pojazd niedaleko rzeki, w której roiło się od krokodyli i ptaków. Jeden z nich akurat zajadał się padliną hipopotama, co postanowiły wykorzystać inne drapieżne gady. Jeden z nich podpłynął od tyłu do swojego rywala i uderzył go pyskiem, przy tym wyrywając mu obiad. To rozwścieczyło ucztującego gada, który nagle swoimi zębami wbił się w ogon przeciwnika i zaczął go dusić, wykonując tzw. obrót śmierci. Chytry na łatwą przekąskę krokodyl stracił na moment przytomność, a gdy ocknął się zniknął pod wodą po przegranej walce. "Oto niesamowity moment, w którym gigantyczny krokodyl doprowadził rywala do utraty przytomności, wykonując obrót śmierci, jednocześnie trzymając się jego ciała" - podpisał Bekker swoje nagranie w mediach społecznościowych.