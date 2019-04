Złamał mężczyźnie szczękę, bo "za długo pakował zakupy"

Mokotowscy policjanci zatrzymali 26-letniego Mateusza O. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie jednego z klientów warszawskiego sklepu monopolowego. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Podejrzanemu nie spodobało się, że stojący przed nim klient zbyt długo pakuje zakupione towary do swojej siatki. 26-latek najpierw wdał się w kłótnię z poszkodowanym, a następnie zaczekał, aż mężczyzna wyjdzie ze sklepu, i pobił go. Pobity trafił do szpitala.