Ziobrysta straszy robakami. Upomnienie trochę pomogło

- Suwerenna Polska prowadzi rozmowy z PiS-em o wspólnym starcie w wyborach. To kwestia nawet nie kilku kroków, ale ostatnich porozumień - relacjonował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Suwerenna Polska) w programie “Tłit” Wirtualnej Polski. - Planem “A”, dla nas i dla PiS, jest wspólny start. My nie chcemy w Polsce rządu, który będzie tworzył Tusk i opozycja. Oni oddadzą polską suwerenność na złotej tacy Unii Europejskiej. Chcieli likwidować polską armię... - grzmiał polityk partii Ziobry. - Oni (opozycja – red.) wprost chcą wzmocnienia Komisji Europejskiej, po to, żeby Unia narzucała nam robaki, żeby kasowała nam samochody spalinowe... - szarżował dalej Woś. Wtedy prowadzący przypomniał politykowi, że informacja o unijnych regulacjach, rzekomo “zmuszających jej obywateli do jedzenie robaków”, to “fake news wyprodukowany i rozsiewany przez kremlowską propagandę”. Zaznaczył, że w zmienionych przepisach UE chodzi jedynie o to, że dopuszczono dodawanie do żywności proszku ze świerszczy. Wówczas Woś błyskawicznie złagodniał. - Dopuszczono na rynek coś, czego kiedyś nie było. Chodzi o to, żeby to było dobrze oznaczone. Zabiegamy o to, by produkty zawierające robakami były dobrze oznaczane - dokończył polityk Suwerennej Polski.

