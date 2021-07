Ziobro zyska posła? W tle kontrowersje wokół przywilejów dla szczepionych

Posłanka Anna Siarkowska, o której głośno było ostatnio w związku z kontrowersyjną kontrolą zasad szczepień w domu dziecka na Pomorzu, może dołączyć do Solidarnej Polski - wynika z ustaleń portali Interia i Salon24. - Każdy, kto podziela nasze poglądy, ma prawo do nas dołączyć - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wójcik, minister w KPRM z ramienia partii Zbigniewa Ziobry. Polityk zastrzegł, że nie ma wiedzy o rozmowach z posłanką, ale podkreślił, że ceni Annę Siarkowską, choć nie ze wszystkimi jej poglądami się zgadza. Odnosząc się do opinii parlamentarzystki na temat szczepień przeciw COVID-19, Michał Wójcik ocenił, że każdy ma prawo do swoich poglądów, nawet jeśli inni się z nimi nie zgadzają. Minister apelował jednocześnie do wszystkich o przyjęcie szczepionki. - Obawiam się o ludzi. Zmarło wiele osób, także moich sąsiadów. To był dramat ludzi, którzy w różny sposób podchodzili do szczepień - mówił gość Michała Wróblewskiego. Dodał, że podczas walki z pandemią nie można zapominać o prawach dotyczących wolności, ale również jej granic.