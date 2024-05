Ziobro zostanie wezwany przed komisję. Podano termin

Na ostatniej komisji śledczej ds. Pegasusa świadkiem był były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak, który odmówił złożenia przyrzeczenia i opuścił salę posiedzeń. W programie "Tłit" WP członkini tejże komisji Joanna Kluzik- Rostowska powiedziała, że wie, że "PiS chciałby, żeby to wszystko było niepoważne". - Mamy instrumenty do dopingowania świadków - stwierdziła posłanka KO. Potwierdziła także, że nie zrezygnowano z wezwania Zbigniewa Ziobro przed komisję. - Niedługo będzie wezwany - poinformowała Kluzik-Rostkowska. Prowadzący Patryk Michalski dopytywał, czy jest to kwestia miesięcy i czy były minister zostanie wezwany jeszcze przed wakacjami. - (Kwestia - przyp.red.) tygodni, myślę, że to się przed wakacjami wydarzy - przekazała. Dodała także, że podejrzewa, że "Ziobro będzie robił wszystko, żeby pokazać, że nie jest za to odpowiedzialny".