Ziobro: UE to nie święty Mikołaj, a raczej komornik

Jego zdaniem, jeżeli Polska nie otrzyma środków z Funduszu Odbudowy, to będzie to oznaczać, że "UE złamała dane słowo". Zobowiązała się bowiem nie stosować mechanizmu "pieniądze za praworządność" do czasu, aż Trybunał Sprawiedliwości nie wypowie się na temat jego zgodności z traktatami unijnymi. - Pod koniec 2020 roku żądałem, by polski premier zawetował ten mechanizm. A teraz UE wysyła Polsce sygnał: jeżeli będziecie popierać ten rząd, nie dostaniecie od nas pieniędzy - mówi polski polityk.