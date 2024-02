Ziobro stanie przed komisją. "Obojętnie jaki jest jego stan zdrowia"

Od poniedziałku rusza komisja śledcza ws. Pegasusa. Wiceszef komisji Marcin Bosacki w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poinformował, że lista świadków nie jest jeszcze gotowa. Prowadzący Patryk Michalski dopytywał, kto powinien w pierwszej kolejności stawić się przed komisją. Bosacki zwrócił uwagę, że to Zbigniew Ziobro zatwierdził przekazanie 25 mln złotych na Pegasusa i to on powinien być jednym z pierwszych świadków. - Moim zdaniem obojętnie jaki jest jego stan zdrowia, powinien złożyć zeznania przed komisją. Jeśli pan Ziobro nie jest w stanie przyjść na posiedzenie komisji, musi złożyć zeznania na piśmie na bardzo szczegółowe pytania członków komisji - stwierdził poseł KO. Dodał także, że na pewno przed komisją staną Michał Woś i Jarosław Kaczyński.