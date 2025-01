Ziobro przed komisją śledczą. "Spodziewałem się"

Ziobro odniósł się również do kwestii uchylania wyroków z uwagi na orzekającego sędziego. - Takie sytuacje mają już miejsce w co najmniej stu sprawach karnych, w tym nawet w najcięższych sprawach kryminalnych. To, co dziś robi Donald Tusk, jest kompletnym zaprzeczeniem idei państwa prawa - ocenił były minister.