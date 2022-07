Ziobro odpowiedział Morawieckiemu. "To frontalny atak na premiera"

Komisja Europejska zaleciła Polsce rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro, który obecnie pełni obie te funkcje, sugerował później, że zalecenie jest skutkiem zgodzenia się przez rząd na "warunkowość i KPO". - Trzeba było bronić polskiej suwerenności - powiedział Ziobro. Patryk Michalski pytał o te słowa Jarosława Gowina. - To frontalny atak na premiera. Akurat w tej sprawie racja jest po stronie Mateusza Morawieckiego. To samo dotyczy "kamieni milowych" w ramach KPO - ocenił prezes Porozumienia i były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy. - Gdy Zbigniew Ziobro czy inni politycy Solidarnej Polski mówią, że są zaskoczeni kształtem tych "kamieni milowych" no to mogą mieć pretensje tylko do siebie, bo było wiele miesięcy, kiedy można było się z nimi zapoznać - dodał Gowin.