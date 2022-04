Ziobro o Manowskiej: funkcja I Prezesa Sądu Najwyższego mocno ją przerosła

- To, co jest najistotniejszym punktem krytyki z naszej strony, to jest kwestia praktycznych konsekwencji niektórych zapisów, które znajdują się w projekcie prezydenta. Pan prezydent proponuje takie rozwiązanie, które będzie oznaczało stworzenie setek tysięcy nowych spraw w polskich sądach. Te sprawy będą dotyczyły sporów sędziów z innymi sędziami. Będą dotyczyły tego, aby badać czy dany sędzia jest sędzią - tłumaczył polityk na konferencji prasowej w Kielcach.