Ziobro nie zgadza się z decyzją sądu ws. czteroletniego chłopca. Złożył skargę kasacyjną

Ziobro składa skargę kasacyjną. Chodzi o nakaz powrotu czteroletniego chłopca za granicę

"Konwencja haska - choć co do zasady wymaga bezzwłocznego powrotu uprowadzonego dziecka - to równocześnie w art. 13 zawiera regulacje pozwalające zaniechać takiej decyzji organów, jeżeli powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia" - podała we wtorkowym oświadczeniu Prokuratura Krajowa.