Bałtyk. "Na plaży jeszcze leżało ciało". Szef ratowników o szokujących reakcjach turystów

Jak relacjonuje szef WOPR, wiele osób miało pretensje do ratowników o psucie wakacyjnego wypoczynku. Nierzadko podchodzą do ratowników i pytają, gdzie kończy się granica strzeżonej plaży, bo chcą skakać na falach. Pytani, czy zdają sobie sprawę, że mogą się utopić, machają ręką, że "im się to nie przytrafi".