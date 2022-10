Ziobro nazwał Tuska "niemieckim kolaborantem". Reakcja posła PO

Donald Tusk zapewnia, że jest w stanie załatwić z dnia na dzień pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. - Te pieniądze są gotowe. One są na koncie, wystarczy by Polska zrealizowała zobowiązania, do których sama się zgłosiła. Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim mówił o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zgodził się na powiązanie funduszy unijnych z praworządnością, zgodził się na kamienie milowe. Jakie tu jest pole do interpretacji? - mówił Cezary Tomczyk w programie "Tłit". Michał Wróblewski zapytał posła PO o słowa Zbigniewa Ziobry, który nazwał Donalda Tuska "niemieckim kolaborantem". - Trudno komentować słowa ludzi, którzy są dziś odpowiedzialni za to, że w Polsce nie ma pieniędzy. To ten człowiek, razem ze swoim całym zespołem Solidarnej Polski i różnymi tytanami intelektu jak pan Janusz Kowalski, są odpowiedzialni za to, że do Polski nie napłynęło prawie 200 mld zł i jest zagrożone kolejne 500. To się jeszcze nie zdarzyło! Nie było w Polsce po 1989 r. rządu, który nie starał się sprowadzić do Polski środków unijnych czy zewnętrznych w formie różnego rodzaju grantów. A ten rząd wprost sprzeciwia się temu, by do Polski wpłynęły pieniądze. To jest sabotaż! - podkreślił Cezary Tomczyk.