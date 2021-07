Ziobro komentuje wyrok TK. "Wygrała konstytucja i normalność"

- Gdyby przyjąć, że ta uzurpacja ze strony TSUE, który usiłuje zawieszać organy państw członkowskich, jak w przypadku polskiego SN zawieszać jego działania w obszarze spraw dyscyplinarnych, to uznając taką argumentację, co na szczęście nie miało miejsca, to można byłoby w przyszłości wyobrazić inne orzeczenia TSUE zawieszające działanie innych organów, np. prezydenta, premiera, rządu czy też parlamentu - dodał.