Ziobro idzie na zwarcie z Dudą? "Atak pana prezydenta"

Solidarna Polska chce iść na zwarcie z prezydentem ws. Krajowego Planu Odbudowy i ustawy o Sądzie Najwyższym? - Zaraz po programie udaję się na posiedzenie zarządu partii. Chcemy odnieść się do ataku pana prezydenta odnośnie naszego listu, listu ministra Ziobry, który wskazuje na konieczność przeprowadzenia w Polsce rzetelnej debaty na temat KPO. Polakom należy się prawda i przekazanie z czego będziemy to finansować, jak wyglądają koszty i okoliczności przeprowadzenia kolejnych kamieni milowych. Minister Zbigniew Ziobro i cała Solidarna Polska od początku przestrzegali - mówił w programie "Tłit" rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Prezydent Andrzej Duda w odpowiedzi na list Ziobry przyznał, że to przez poprawki Solidarnej Polski do jego ustawy spór z Brukselą wciąż trwa. - Była konferencja pani Ursuli von der Leyen z panem prezydentem i panem premierem. Pani komisarz nie sygnalizowała, że coś nie jest zgodne z tym, co chce Komisja Europejska. Mam pewne deja vu. Słyszeliśmy, że pieniądze będą pod koniec września zeszłego roku - dodał polityk.

