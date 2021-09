Ziobro i Kaczyński się pożegnają? Posłanka nie ma wątpliwości. "To początek końca"

Czy obóz rządzący bez Jarosława Gowina może pogłębiać wewnętrzne konflikty i doprowadzić do kolejnego kryzysu? - pytana była w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka KO Izabela Leszczyna. Prowadzący program Patryk Michalski przypomniał, że Zbigniew Ziobro krytykuje Mateusza Morawieckiego, że ten chciał dogadać się z Unią, ale mu nie wyszło, oraz Waldemara Budę, bo namawia samorządy, by te zmieniały uchwały anty-LGBT. Ziobro z Kaczyńskim się pożegnają? - Jestem o tym przekonana i czekam na to z niecierpliwością. Ziobro krytykuje Morawieckiego nie tylko za uległość wobec Unii, ale także za Turów. Morawiecki z kolei krytykuje Ziobrę, mówiąc, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie spełniła oczekiwań. Jeśli koalicjanci, w tym premier i ważny minister w rządzie, krytykują się wzajemnie - i to w mediach, to znaczy, że to jest to początek końca - stwierdziła posłanka KO.