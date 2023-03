Ziobro chodzi z bronią. Wiceminister komentuje

Widok Zbigniewa Ziobry z bronią w miejscu publicznym wywołał zaskoczenie. Czy wiceminister Marcin Horała korzysta z broni? - W życiu miałem okazję może 2-3 razy. Podobało mi się, ale za dużo nie strzelam. Myślę, że mógłbym podzielić tę pasję, bo było naprawdę fajne. Kiedyś zafundowałem córce na urodziny wizytę na strzelnicy, ale jakoś się za to nie zabrałem. Życie jest tak intensywne, że na wiele rzeczy nie starczy czasu - mówił w programie "Tłit" Marcin Horała. Czy Zbigniew Ziobro chce być szeryfem Zjednoczonej Prawicy? - O jakich detalach będziemy jeszcze dyskutować? Zawiał wiatr, odsłonił. To, że minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny nosi broń lub umie się nią posługiwać, to nie jest to dla mnie zaskoczenie, ale sprawa też nie jest szczególnej rangi - dodał.