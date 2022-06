Ziobro atakuje premiera. Rzecznik rządu ma dla ministra radę

- Widzimy, że przez kilka lat próbujemy w niektórych obszarach dokonywać reform wymiaru sprawiedliwości. Ich efektywność jest niewystarczająca w stosunku do tego, co zakładaliśmy na samym początku, gdy wygrywaliśmy wybory w 2015 roku (…). To jest kwestia oceny stanu faktycznego. Myślę, że sam minister Ziobro nie jest zadowolony z tego, jak wygląda efektywność wymiaru sprawiedliwości - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu Piotr Müller. Patryk Michalski pytał go o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w jednym z ostatnich wystąpień skrytykował reformę sądownictwa. Rzecznik rządu zapewnił, że różnica zdań w koalicji rządzącej "nie jest niczym nadzwyczajnym". Gość WP był też pytany, jak długo Ziobro będzie mógł bezkarnie krytykować szefa rządu. - Jeżeli minister sprawiedliwości uważa, że nie może realizować swoich reform, to niech zaproponuje rozwiązania, które można zrealizować bez otwierania do razu dziesięciu frontów - odparł Müller. W ocenie rzecznika rządu, szef MS mógłby być "bardziej skuteczny", jeżeli chodzi o działania na rzecz informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.