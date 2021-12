Zimowe ćwiczenia wojsk rosyjskich. Oskarżenia pod adresem Ukrainy

"Rosja nie może podjąć żadnych środków w celu deeskalacji" - zapowiedział Pieskow. Jak dodał, działania strony ukraińskiej są bardzo niepokojące. "To jest bardzo niebezpieczny awanturnictwo. Wszystko to wywołuje nasze głębokie zaniepokojenie, ponieważ dzieje się to w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic" - wyjaśnił Pieskow.