Zimoch rzucił wyzwanie Kaczyńskiemu. Z okazji urodzin prezesa PiS

Jarosław Kaczyński kończy dziś 72 lata. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyszedł na świat 18 czerwca 1949 r. w Warszawie. Z tej okazji Tomasz Zimnoch, poseł Polski 2050 Szymona Hołowni, wyzwał go na niecodzienny pojedynek. - Zapraszam na pojedynek na grzyby. Przygotuję koszyk, zaprowadzę w tereny, które według mnie są terenami grzybowymi i oddam swój ulubiony kwadrat leśny panu prezesowi - powiedział w programie "Newsroom" WP parlamentarzysta. Zapewnił, że "podejmie walkę na innym terenie". - By tych prawdziwków w moim koszyku też nie zabrakło - tłumaczył Zimnoch, składając jednocześnie Jarosławowi Kaczyńskiemu urodzinowe życzenia. - Życzę wszystkiego najlepszego każdemu, choć to "wszystkiego najlepszego" może oznaczać wiele, wiele takich niedopowiedzianych dodatkowych życzeń - mówił polityk Polski 2050.