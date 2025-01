Zimbabwe wybrało Rosję. Będą budować małe reaktory jądrowe

Zimbabwe, które zmaga się z niedoborem energii elektrycznej, zdecydowało się na współpracę z Rosją w zakresie budowy małych reaktorów jądrowych. Informację tę przekazał Edgar Moyo, minister energii i rozwoju energetyki Zimbabwe. Kraj ten planuje zwiększyć produkcję energii do 4 tys. megawatów do 2035 r., co stanowi wzrost w porównaniu z obecnymi 2,6 tys. megawatów.