Zima uderzyła na Bałkanach. Śnieg sparaliżował wioski

Potężny atak zimy na Bałkanach w kwietniu. Agencja AP udostępniła nagrania z anomalii pogodowych, które zaczęły krążyć po serbskich i bośniackich mediach. Widać na nich ujęcia z wioski Zlatibor w Serbii, gdzie biały puch okrył drogi, pola i pobliskie góry, przypominając mieszkańcom, że na wiosnę trzeba jeszcze poczekać. Jak przekazała agencja AP, w niektórych miejscowościach w tym regionie, pojawiły się problemy na drogach, przez to, że kierowcy już dawno wymienili opony na letnie. Podobna aura nawiedziła w środę Bośnię i Hercegowinę. Nagrania z Sarajewa jasno wskazują, że aktualny niż, który dotarł nad Europę wraz z masą polarnego powietrza, płata figle mieszkańcom Bałkanów oraz wschodniej Europy, co również można odczuć w Polsce. W poniedziałek udostępniliśmy nagrania mieszkańców Pomorza, którzy też uwiecznili obfite opady śniegu na północy i północnym-zachodzie kraju. Załamanie pogody będzie towarzyszyć nam do następnego tygodnia. Prognozy na majówkę niestety też nie napawają optymizmem, ale jak to w pogodzie, wszystko może się jeszcze zmienić.