Zima 2023/24. Kiedy początek kalendarzowej i astronomicznej?

Pierwszy dzień zimy. Kalendarzowa nie jest jedyną ze stałym terminem

Oprócz zimy astronomicznej, fenologicznej i klimatogenicznej, wyróżniamy również zimę kalendarzową oraz meteorologiczną. Obie mają stałe, określone terminy początku i końca. Kiedy wypada pierwszy dzień kalendarzowej zimy 2023? Jak co roku, będzie miał on miejsce 22 grudnia, co oznacza, że tegoroczna zima astronomiczna i kalendarzowa rozpoczną się tego samego dnia. Zima meteorologiczna każdego roku rozpoczyna się natomiast 1 grudnia i trwa do końca lutego.