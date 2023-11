Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli. Czyj to obowiązek? Przepisy są jasne

Odśnieżanie dachów. Zaniechanie obowiązku grozi mandatem

Zaniechanie obowiązku usunięcia z dachu śniegu oraz lodu może zostać ukarane mandatem. Jego wysokość wynosi do 500 złotych. To jednak nie koniec. Zarządcy i właściciele budynków, którzy nie zadbali o odpowiednie odśnieżenie powierzchni, mogą również zostać ukarani karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Grzywna może również wzrosnąć w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Wówczas nieodśnieżenie dachu może zostać ukarane mandatem w wysokości do 5 tysięcy złotych.