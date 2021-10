Ziemkiewicz zatrzymany na lotnisku. Ekspert: to jak najbardziej zrozumiałe

Doniesienia potwierdził też sam Rafał Ziemkiewicz, który na temat swojego zatrzymania nagrał specjalny film. - Po dłuższym oczekiwaniu pojawił się urzędnik imigracyjny. (…) Powiedział, że chce mi udzielić dobrej rady, że z moimi poglądami politycznymi to i tak nie zostanę wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Więc on mi chce dobrze radzi, żebym po prostu zabrał ten paszport, po dobroci przebukował samolot na najbliższy lecący do Polski i nie będzie sprawy - opowiada publicysta na opublikowanym w sieci nagraniu.