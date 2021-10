Ziemkiewicz odpowiada Sikorskiemu. Ostre starcie w sieci

"Studia za granicą porównujesz ze swoją zdradą Polski, żałosny jurgieltniku? Btw, moja wybitnie uzdolniona córka studiuje nauki ścisłe/*, a nie politologię czy inne 'poglądy'. Wolałbym, by robiła to w Polsce, ale profesura spod znaku ***** *** nie jest w stanie wprowadzić żadnej polskiej uczelni do bodaj 3. setki światowego rankingu. Mimo rozkładu Zachodu pewne rzeczy wciąż jeszcze są w nim na wysokim poziomie i należą do nich nauki ścisłe na Oxfordzie. Trzeba tylko zdać celująco - mojej córce się udało i aż 6 innym osobom z całej UE" - napisał na swoim profilu na Twitterze Ziemkiewicz.