Zielony Ład powstał w Polsce? Telus tłumaczy się za Wojciechowskiego.

Protestujący rolnicy mają dwa postulaty. Zatrzymanie niekontrolowanego wpływu produktów równo-spożywczych z Ukrainy oraz likwidacje Zielonego Ładu. W programie "Tłit" gośćmi byli Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa oraz Robert Telus b. minister rolnictwa. Podczas programu pokazaliśmy film Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2021 roku reklamujący Zielony Ład oraz wpis z tego okresu unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na portalu X, który twierdził, że "Zielony Ład powstał w Warszawie i najpierw nazywał się program rolny PiS". Telus zaczął tłumaczyć Wojciechowskiego, ponieważ "politycy drugiej strony zrzucają winę na niego winę". - Tu mówił o tej części, którą w Polsce wprowadzamy. Mam na myśli rolniczy handel detaliczny, lokalną półkę (…), ale nie mówimy o tym, co mówi Timmermans, Donald Tusk i jego rząd w tej chwili, o ograniczeniu CO2, o ugorowaniu - powiedział b. szef resortu rolnictwa. Telus stwierdził także, że tymczasowe wstrzymanie ugorowania wiąże, się z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Wygrają wybory w czerwcu i znowu wprowadzą ten Zielony Ład, dla nich to jest religia - stwierdził b. szef resortu rolnictwa. Stefan Krajewski zarzucił Telusowi, dlaczego w związku z tym PiS, nie zakwestionowali Zielonego Ładu, jak rządzili. Krajewski zaprosił także rolników do ministerstwa na rozmowy. - Resort jest otwarty dla rolników w przeciwieństwie do poprzedniego rządu - dodał.

