Zielona Góra. Dramat w szkole. Nowe informacje ws. nastolatki, która zaatakowała nożem

O sprawie poinformował wiceprezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasz Holeniewski. Teraz to do Sądu Rodzinnego będzie należeć decyzja o dalszym toku postępowania. Może również zdecydować o tymczasowym umieszczeniu 16-latki w schronisku dla nieletnich.

Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki. Włodzimierz Czarzasty: "To jest homofobiczny świr"

Zielona Góra. Dramat w szkole. Jest prawdopodobny motyw

Do zdarzenia doszło we wtorek w V LO w Zielonej Górze. Ok. godz. 9.00 uczennica II klasy, w wieku 17 lat, zaatakowała nożem trzy inne uczennice. Na miejscu szybko pojawiła się policja. Sprawczyni ataku została zatrzymana. Pokrzywdzone osoby zostały opatrzone. Dwie licealistki miały obrażenia pleców, jedna ma ranę na łuku brwiowym. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.