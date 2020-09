Zielona Góra. Nowe informacje o licealistce, która raniła nożem koleżanki

- To była bardzo dobra uczennica. Spokojna, zamknięta w sobie. Nic nie wskazywało, że mogła pomyśleć o czymś takim. Osoby, która raniła, wybierała prawdopodobnie przypadkowo. Według wstępnych ustaleń, motywem miał być miłosny zawód. Miała być zakochana w chłopaku poznanym w internecie, który nie odwzajemniał jej uczucia i zablokował ją na jednym z kanałów w mediach społecznościowych. To był bardziej akt agresji i zemsty za osobistą sytuację, a nie planowany atak wymierzony w konkretne osoby - mówi nam jeden ze śledczych znających kulisy sprawy.

Do zdarzenia doszło we wtorek w V LO w Zielonej Górze. Ok. godz. 9.00 uczennica II klasy, w wieku 17 lat, zaatakowała nożem trzy inne uczennice. Na miejscu szybko pojawiła się policja. Sprawczyni ataku została zatrzymana. Pokrzywdzone osoby zostały opatrzone. Dwie licealistki miały obrażenia pleców, jedna ma ranę na łuku brwiowym. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.