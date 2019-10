Zgwałcono 16-letnią dziewczynę koło klubu nocnego w Wildze

Prokuratura bada sprawę gwałtu na 16-letniej mieszkance powiatu garwolińskiego. Podejrzany jest 21-letni mężczyzna. Oboje bawili się wcześniej w jednym z klubów w Wildze na Mazowszu.



Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z soboty na niedzielę niedaleko klubu Mega Music Wilga w powiecie garwolińskim - podaje portal eGarwolin.pl.

Jak ustaliła prokuratura, 16-latka i 21-latek bawili się na dyskotece. Chociaż się znają, nie przyszli razem do klubu. W pewnym momencie jednak razem wyszli z imprezy. Po jakimś czasie dziewczyna wróciła do klubu i wtedy okazało się, że została zgwałcona. Pracownicy klubu wezwali policję i zatrzymali mężczyznę. Pomogli też dziewczynie do czasu, aż przyjechali jej rodzice i policjanci.