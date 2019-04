91-latek spowodował wypadek. Ranna 87-latka

W Wildze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 801 z krajową 76 doszło do zderzenia trzech pojazdów. Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez 91-latka, który kierował jednym z aut.

Do wypadku doszło w miejscowości Wilga tuż po godz. 11, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą krajową nr 76 (woj. mazowieckie). Na trasie z Garwolina do Puław 91-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z jednym autem, a następnie uderzył w kolejne.