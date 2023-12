"Zgubiła ich rutyna". Nowe informacje o przebiegu strzelaniny we Wrocławiu

Poszukiwanego listem gończym Maksymiliana F. policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali w piątek na ul. Wrocławskiej ok. godz. 18.40 i przewieźli do komisariatu Wrocław-Fabryczna. O godz. 22 został przekazany dwóm kolejnym funkcjonariuszom wydziału kryminalnego, którzy mieli odwieźć go do pomieszczenia dla osób zatrzymanych (tzw. PdOZ) na Krzykach. Podczas transportu wyjął broń i postrzelił śmiertelnie obu towarzyszących mu policjantów. Jak to możliwe?