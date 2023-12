Z tej broni Maksymilian F. zabił policjantów. "To nie ulega wątpliwości"

Wirtualna Polska dotarła do zdjęcia broni, którą miał przy sobie Maksymilian F. Mężczyzna śmiertelnie postrzelił dwóch policjantów. Użył do tego najprawdopodobniej broni czarnoprochowej. Można ją dostać bez zezwolenia za ok. 2 tys. zł. Ekspert w rozmowie z WP tłumaczy, co to za sprzęt.