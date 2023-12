Szokujące ustalenia o Maksimilianie F. Dziennikarze dotarli do nagrań

Jak podaje "Wyborcza", razem z OMZRiK dotarli do filmików, w których sprawca strzelaniny we Wrocławiu zdradza prorosyjskie i antysemickie poglądy. W innym filmiku grozić miał funkcjonariuszom. Jego słowa są wstrząsające: "Wielu z was jest już przeznaczonych do likwidacji. Likwidacja to ostatnio mój ulubiony termin i to nie jest (…) Po prostu będziecie zlikwidowani. I tak należy postępować ze zdrajcami. Do niczego się nam nie przydacie (…) Jesteście po prostu do wycięcia".