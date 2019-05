Zgrzyty w Platformie. Łukacijewska do Neumanna: Wystartuj z ostatniego miejsca

- Taka wypowiedź nie jest na poziomie polityka ogólnokrajowego. Proponuję, żeby Sławomir Neumann w najbliższych wyborach wystartował z ostatniego miejsca - powiedziała Elżbieta Łukacijewska. To komentarz do słów szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna, który próbował zbagatelizować sukces wyborczy europosłanki.

Polityk dodał, że według Łukacijewskiej "to, co wydarzyło się w Cisnej, jest jakimś remedium na porażkę w całym kraju". - Uważam, że to jest za proste, żeby takie wnioski wyciągać, bo to jest jedna gmina. Gmina już obok taka nie była dobra [dla KE - red.], a to było 10 km obok - zaznaczył. Jego zdaniem, do sukcesu europosłanki przyłożyli się też inni kandydaci KE z Podkarpacia.