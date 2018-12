Zgrzyt między Ministerstwem Kultury i Krakowem. Poszło o szopkę krakowską

Szopka krakowska została wpisana na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Za prestiżowym uhonorowaniem polskiego dorobku kryją się jednak pretensje. Bo Ministerstwu Kultury odebrano przywilej powiadomienia o tym przed wszystkimi.

To na wyspie ogłoszono, że szopka krakowska znajdzie się na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO . Obrady były transmitowane na żywo i przedstawiciele Krakowa oraz szopkarze od razu pochwalili się informacją w sieci. W związku z tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło zrezygnować z konferencji, na której chciało jako pierwsze przekazać decyzję.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych od urzędników wynika, że resort zaczął ich po tej sytuacji "stawiać do pionu". A odznaczenia "Zasłużony dla kultury polskiej" dla 4 szopkarzy zdecydowano się przyznać nie w Krakowie, jak początkowo to zapowiadano, lecz w Warszawie. W dniu otwarcia wystawy tegorocznych szopek w byłej stolicy Polski nie pojawił się żaden przedstawiciel ministerstwa.

Szopkarze będą musieli przyjechać po nie do Warszawy. – I pojedziemy do Warszawy, żaden problem. Oczywiście nie zabierzemy rodzin, samochód jest czteroosobowy. Za tę podróż zapłacimy sami, jeszcze nas na to stać – powiedział w rozmowie z portalem Stanisław Malik, jeden z odznaczonych.