Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: jest projekt rezolucji ws. reparacji wojennych

Grupa deputowanych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy złożyła we wtorek projekt rezolucji w sprawie odszkodowań dla ofiar konfliktów w Europie, w tym II Wojny. Pod przygotowanym przez parlamentarny zespół ds. reparacji wojennych projektem podpisało się 25 deputowanych z 11 krajów.

- Chodzi o porównanie, w jaki sposób państwa, które dokonały agresji, wypłaciły odszkodowania i pomoc humanitarną ofiarom, a także umożliwiły im ścieżkę prawną dochodzenie sprawiedliwości - tłumaczy "Rzeczpospolitej" poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, szef parlamentarnego zespołu ds. reparacji wojennych i inicjator powstania projektu rezolucji. - To powinno doprowadzić do wypracowania przez Radę Europy spójnego modelu postępowania w takich sprawach - dodał.

Parlamentarny zespół ds. reparacji wojennych przyjął projekt rezolucji Rady Europy w sprawie pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich prawa do odszkodowania pod koniec kwietnia. By rezolucja mogła zostać zgłoszona, podpisać się pod nią musiało co najmniej 20 deputowanych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).