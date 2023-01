Zgorzelski o Morawieckim. "Bywa bardziej szanowany poza obozem władzy"

Czy ma pan poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość jest coraz bliżej trzeciej kadencji niż kilka miesięcy temu? Między innymi na ten temat z wicemarszałkiem Sejmu rozmawiał w programie "Tłit" Patryk Michalski. Na antenie Wirtualnej Polskie poruszono też kwestie ustaw: o Sądzie Najwyższym i "wiatrakowej", dyskutowano także o pozycji premiera w partii. - Pozycja premiera jest bardzo słaba i widać to na każdym kroku - stwierdził Zgorzelski. - Widać to niemal na każdym kroku, jak upokarza go i ośmiesza jego koalicjant Zbigniew Ziobro. Mam wrażenie, że premier bywa bardziej szanowany poza obozem władzy - dodał. Wicemarszałek Sejmu nie mówił tu jednak o opozycji, wskazał na "przestrzenie" poza Zjednoczoną Prawicą. Polityk PSL stwierdził, że koalicja dotrwa jednak razem do wyborów. - Mają wspólne wektory, czyli "trzymanie się przy korycie", to gwarantuje im przewagi wyborcze, bo mają jeszcze telewizję, Trybunał Konstytucyjny i upolitycznione PKW, które dadzą im przewagi z pogranicza prawa - ocenił Zgorzelski.

