Zgorzelec. Proboszcz sądzony za molestowanie uczennic. Krzyki na korytarzu

Niespokojnie w sądzie w Zgorzelcu w Dolnośląskiem podczas procesu Piotr M. byłego proboszcza z Ruszczowa, któremu śledczy zarzucają molestowanie dwóch niepełnosprawnych intelektualnie dziewczynek. Przed salą sądową pojawili się zwolennicy księdza.

Serwis relacjonuje, że zwolennicy Piotr M. mieli krzyczeć: "przepuścić świętego", a o ofiarach mówić, że są "opętanymi przez szatana" "młodymi prostytutkami". - Te wszystkie oskarżenia padają z ust osób, które nie chodzą do Kościoła - mówi jedna z kobiet, która towarzyszy rodzinie dziewczynek. - Nie bronię księdza, bronię człowieka. To dobry człowiek, który jest niewinny - dodaje była parafianka, która broni księdza.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wyłączył jawność procesu, ale wiadomo, że podczas rozprawy zeznawały matki dziewczynek, które miał molestować ksiądz. Miało to się stać podczas przygotowań do komunii świętej w tym roku. Podobnie wyglądała pierwsza rozprawa. Proboszczowi grozi kara nawet 12 lat więzienia.

Były proboszcz parafii w Ruszowie na Dolnym Śląsku został zatrzymany w maju. Kiedy o sprawie zaczęły informować media, do śledczych zgłosiło się kilkanaście kobiet, które w zeznaniach zarzuciły duchownemu molestowanie w latach 80. To śledztwo wciąż trwa. Przełożeni Piotra M. zawiesili go w czynnościach kapłańskich i wszczęli postępowanie kanoniczne.