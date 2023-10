Zeszli prawie 5 km pod wodę. Nowe informacje o bitwie o Midway

Nagrania z głębi Oceanu Spokojnego dają pierwsze szczegółowe spojrzenie na trzy lotniskowce z czasów II wojny światowej, które zatonęły w bitwie o Midway – kluczowej w konflikcie między siłami amerykańskimi a japońskimi. Wideo może pomóc w ustaleniu sprzecznych raportów o tym, co działo się w ostatnich godzinach bitwy. Naukowcy zeszli swoimi maszynami na głębokość 4,8 km pod powierzchnią wody we wrześniu i przeprowadzili szeroko zakrojone badania archeologiczne Akagi i Kaga, dwóch z czterech lotniskowców Cesarskiej Japońskiej Marynarki, a także U.S.S. Yorktown. Były one odnalezione już wcześniej, ale zostały zarejestrowane w ograniczonym zakresie. – To pierwszy raz, kiedy ktokolwiek spojrzał na ten wrak od czasu jego utraty 81 lat temu – przekazał Daniel Wagner, główny naukowiec Ocean Exploration Trust. Wskazuje, że historyczne zapisy powstały w "czasach chaosu i niepokoju", więc nie są tak jasne, jakbyśmy chcieli. – Byliśmy w stanie spędzić ponad trzy pełne dni w tych miejscach, w tym dwa pełne dni na dnie morskim, naprawdę metodycznie i dokładnie dokumentując całe wraki – podkreśla. Badania były transmitowane online dla 100 naukowców i historyków z całego świata.