"Zestrzeliliśmy go". Tajwan otwiera ogień u wybrzeży Chin

Tajwan zestrzelił chińskiego drona. Naruszył przestrzeń powietrzną

Dowództwo obrony Kinmen, grupy kontrolowanych przez Tajwan wysp położonych naprzeciwko chińskich miast Xiamen i Quanzhou, poinformowało w oświadczeniu wydanym przez tajwańskie ministerstwo obrony, że w czwartek dron wleciał do ograniczonej przestrzeni powietrznej nad Lion Islet. Żołnierze na wysepce próbowali zmusić maszynę do odwrotu, ale bezskutecznie. W rezultacie zestrzelili go, a jego szczątki wylądowały w morzu.