Zestrzelili rosyjską rakietę z łatwością. Bezradność armii Putina

Kolejny dowód na problemy armii Putina na froncie. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rosyjska rakieta typu Cruise rozpada się na kawałki jeszcze w powietrzu. Ukraińcy za pomocą zmodernizowanego systemu rakietowego 9K37 Buk zlikwidowali wrogi pocisk i wystarczył do tego jeden celny strzał. Zachodnie rakiety do tej broni nie dają większych szans okupantom, którzy coraz częściej kierują bomby na obiekty cywilne. Na przestrzeni ostatnich tygodni obrońcy Kijowa znacznie usprawnili kontrolę nad niebem w obwodzie ługańskim i donieckim. Dzięki lepszemu rozpoznaniu przy pomocy specjalnego sprzętu szpiegowskiego, Ukraińcy dobrze znają trajektorię lotu wrogiego pocisku, co pozwala im na jego likwidację, zanim ten doleci do celu. Co więcej, skoro żołnierze Zełenskiego wykazują zabójczą skuteczność strącania rakiet na radzieckim sprzęcie, siła ich obrony powietrznej wzrośnie jeszcze bardziej, gdy na front trafią obiecane od Amerykanów zestawy Patriot.