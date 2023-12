Zełenski zadzwoni do Waszyngtonu. Powie "co jest na szali"

Mają usłyszeć "co jest na szali"

Chuck Schumer, lider demokratów w Senacie, poinformował w poniedziałek, że administracja Bidena zwróciła się do prezydenta Zełenskiego z prośbą o wystąpienie do senatorów. Celem tego wystąpienia jest to, aby senatorzy mogli "bezpośrednio od niego usłyszeć, co jest na szali".