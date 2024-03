Zełenski wysyła ostrzeżenie. "Wojna może przyjść do Europy"

Pytany, czy podtrzymuje swoje wcześniej wyrażane zdanie, że bez wsparcia USA Ukraina przegra wojnę, Zełenski odpowiedział twierdząco, choć zauważył, że "to nie takie proste". Dodał jednak, że w przypadku porażki Ukrainy wojna "może przyjść do Europy i do Stanów Zjednoczonych". - Może przyjść do Europy bardzo prędko - ocenił.