Ostatnia rozmowa między prezydentami obu krajów miała miejsce - według oficjalnych komunikatów - 11 listopada ubiegłego roku. Andrzej Duda rozmawiał wówczas telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który złożył Polakom życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Było to kilka dni po rozstrzygnięciu wyborczym w USA, gdzie triumfował Donald Trump.

Od tamtego czasu prezydent elekt Stanów Zjednoczonych zapowiadał wielokrotnie, że wojnę w Ukrainie trzeba zakończyć, a on chce w tej sprawie spotkać się z Władimirem Putinem. Co na to prezydent Duda, który jest w dobrych relacjach z Trumpem i konsekwentnie od lat stawia na lidera Republikanów? Nieoficjalnie, na ten temat będą rozmawiać w Belwederze prezydenci Polski i Ukrainy. Ale nie tylko. Ważną kwestią jest również - w kontekście prezydentury Trumpa i jego mocnych słów pod adresem europejskich państw w NATO - dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy.