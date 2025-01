Zełenski podziękuje Polsce. Poprosił o spotkanie

- Mam nadzieję, że ten dzień potwierdzi, że to sukces - powiedział Nitras. - Ja jestem ze Szczecina, gdzie mieszka pan profesor Ossowski, chyba najwybitniejszy genetyk, który zajmuje się ekshumacjami. Rozmawiałem z nim, że przygotowuje się do wyjazdu na Ukrainę. Wiosną, jak tylko warunki pogodowe pozwolą, polscy genetycy pojadą na Ukrainę. Tak, to sukces - dodał minister.