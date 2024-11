Zełenski w Budapeszcie: "Ściskanie się z Putinem nie pomoże"

- Od lipcowego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Wielkiej Brytanii dużo mówi się o konieczności ustąpienia Putinowi, wycofania się, poczynienia pewnych "ustępstw". I tak naprawdę niektórzy przywódcy, nawet europejscy, zdecydowanie opowiadali się za tym, aby Ukraina poszła na "ustępstwa" wobec Putina. Jest to nie do przyjęcia dla Ukrainy i nie do przyjęcia dla całej Europy. To samobójstwo dla całej Europy - stwierdził Zełenski.