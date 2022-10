Zełenski ujawnia. W Rosji przygotowują ludzi na użycie broni jądrowej

Jednocześnie wyjaśnił, że nie nawołuje do uderzenia zbrojnego na Rosję, lecz do sankcji wyprzedzających. Przypomnijmy, że jedna z jego wypowiedzi w czwartek została źle przetłumaczona, co później podchwycili rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, twierdząc, że Ukraina nawołuje do "rozpoczęcia kolejnej wojny światowej". - Po tym tłumaczeniu oni zaczęli po swojemu, jak to jest dla nich użyteczne, tłumaczyć to ponownie w innych kierunkach - wyjaśnił Zełenski w rozmowie z BBC.